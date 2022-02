Crise ukrainienne : «J’espère que notre table ne mène pas à une escalade de la guerre»

L’immense table qui permet à Vladimir Poutine de garder ses distances à cause du Covid, est devenue une vedette. Son fabricant, établi près de la Suisse, se souvient de sa livraison au Kremlin.

L’image de la table ovale gigantesque qui a tenu à bonne distance Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, lors d’une réunion tendue sur l’Ukraine, a fait le tour du monde. C’est la fierté d’une petite entreprise familiale du nord de l’Italie, qui en revendique la paternité. «Une table, c’est un endroit où l’on mange, s’amuse ou joue, mais aussi où l’on décide des guerres ou signe des armistices. J’espère que notre table porte bonheur et ne mène pas à une escalade de la guerre», déclare Renato Pologna, PDG du groupe d’ameublement italien OAK.

Le meuble laqué blanc et orné de feuilles d’or, de six mètres de long, a fait fantasmer d’innombrables internautes sur les réseaux sociaux, le détournant en table de ping-pong, piste de danse sur glace ou encore en fresque de Léonard de Vinci, «La Cène».

«C’était en lires à l’époque!»

Cette table, «une pièce unique», a été taillée sur mesure et livrée au Kremlin en 1995 et faisait partie «de la plus grosse commande qu’on n’a jamais eue», raconte Renato Pologna. Son prix? «Ah, c’était en lires à l’époque, une table de ce genre vaudrait aujourd’hui environ 100’000 euros» et le total de la commande «plus de 20 millions d’euros».