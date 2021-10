J Bavlin veut garer la tête froide face au succès

Le Colombien est un poids lourd de la musique. Chaque mois, il est écouté par près de 60 millions de fans sur Spotify, ce qui fait de lui le 10e artiste le plus streamé du monde. Pas toujours évident pour J Balvin, joint à New York, d’assumer un tel statut. Ce que le chanteur, papa depuis juillet 2021 , évoque en filigrane sur ce cinquième album.

Ma vie, ce que j’ai traversé et mes expériences bonnes ou mauvaises, C’est la raison pour laquelle j’ai appelé ce disque comme mon prénom.

Pourquoi avoir remixé le hit de 1993 « In The Ghetto» de David Morales ?

Parce que j’ai grandi avec la house music et que je me passais ce titre en boucle quand j’étais gosse. C’était un rêve de le remixer, encore plus en pouvant le faire de manière officielle.