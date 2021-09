Roman Frayssinet se préserve de l’actualité

Dans le premier film réalisé par Mouloud Achour, le comédien et humoriste de 27 ans joue le rôle de Sébastien, un mec en galère qui se retrouve dans la peau de l’homme le plus méchant de France à cause d’une journaliste prête à tout pour faire le buzz. Pour son premier rôle sur grand écran, Roman Frayssinet est accompagné de Djimo (dans le rôle de Patrick) et d’une ribambelle d’acteurs célèbres allant d’Omar Sy à Ludivine Sagnier en passant par Mathieu Kassovitz.

Comment Mouloud Achour, avec lequel vous avez travaillé pour l’émission «Clique», vous a-t-il présenté «Les méchants»?

Le jour de mon anniversaire, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il avait un cadeau pour moi et c’était le scénario. J e l’ a i lu une fois. Je connaissais Mouloud depuis un moment, j’avais commencé à capter son génie. J’ai réalisé qu’il avait une idée très précise en tête, un film avec beaucoup d’idées, de propos, de sens, de blagues aussi. J e me suis dit que c’était parfait et qu’il fallait y aller.

C’est votre premier rôle au cinéma

Oui, c’est différent de la scène. Ce sont d'autres rythmes, d ’a utres manières de travailler. On a plus le droit à l’erreur puisqu’on peut refaire les prises. En même temps, ce sont des efforts répétés tout au long de la journée, alors que pour un spectacle c’est un long effort et on rentre chez soi. C’est un travail d’équipe et c’est ce que j’ai adoré.

Auriez-vous accepté un premier rôle avec un réalisateur que vous ne connaissiez pas?

J’aurai lu le scénario plusieurs fois (il rit). Mais là , je savais que je ferais le film . Je connais Mouloud, son intelligence, son perfectionnisme. Je savais que j’étais entre de bonnes mains. Je savais qu’il prendrait soin de moi, qu’il saurait me parler, me guider.

Parmi tous les acteurs qui apparaissent dans le film, y en a-t-il un qui vous a plus fait briller les yeux que les autres?

Il y a beaucoup de gens pour lesquels j’ai un respect colossal. Ç a va de Mathieu Kassovitz à Omar Sy, d’Alban Ivanov à Ludivine Sagnier. Je dirais que Mathieu Kassovitz et Omar Sy sont deux personnes qui, pour des raisons différentes, sont très inspirantes . C ’est un plaisir d’être dans un projet avec elles. Après, quand on voit l'affiche, qu'on arrive sur le tournage, on se dit que c’est incroyable tous ces gens aux talents variés, de générations différentes. En réalité, j’avais des étoiles dans les yeux en regardant à peu près tout le monde.

«Les méchants» critique notamment les chaînes d’info en continu. Les regardez-vous?

Oui, mais pas n'importe lesquelles. J’aime bien regarder France 24 sur internet. Je les trouve pertinents, justes, dans la nuance et pas dans le sensationnalisme. J’ai l'impression qu’ils sont sincères. Je ne regarde pas trop les autres pour être honnête.

Êtes-vous un consommateur d’actualités?

P as vraiment. J ’essaie de m ’en préserver. Des fois , on est très attristé par des choses qui se passent dans le monde, ça a un vrai impact sur notre moral alors que, globalement, on ne peut rien y faire. Mais en même temps, il faut se tenir informé. J ’ essaie de rester entre les deux : d ’avoir un oeil sur le monde, qu’il ne m’échappe pas, mais également de ne pas sortir du réel. Mon champ d’action est autour de moi.

Pensez-vous être utile en faisant rire les gens?