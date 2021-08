Olivia Rodrigo veut donner l'exemple

Olivia Rodrigo : «J’essaie d’être la meilleure personne possible»

Nouvelle star de la pop à 18 ans, la Californienne Olivia Rodrigo fait le maximum pour être un bon modèle pour les gens de son âge.

L’artiste de 18 ans est la nouvelle star de la pop. Son premier album , «Sour», sorti en mai 2021, s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires. Avec ce succès monstre, Olivia Rodrigo se sait très exposée. «Quand j’y pense, ça m’effraie. Je fais juste du mieux que je peux. J’essaie d’être la meilleure personne possible et d’être un bon modèle.»

En évoquant son enfance, la Californienne, révélée grâce aux séries «Frankie et Paige» et «High School Musical», diffusées sur Disney Channel, a raconté n’avoir jamais rêvé de devenir actrice. «Je suis venue à la comédie par la musique. Je participais à tous les concours de chant et certains observateurs me trouvaient très expressive. Ils ont conseillé à ma mère de me faire suivre des cours de comédie. C’est ce que j’ai fait. Mais la chanson reste mon premier amour.»