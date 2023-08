Une chanson de Jesse Rutherford dégoûte les fans de Billie Eilish

C’est encore la différence d’âge entre les deux ex qui est au cœur des critiques. Leur écart de onze ans avait déjà été décrié avant même qu’ils ne se mettent officiellement ensemble. «Jesse Rutherford mentionnant que Billie Eilish l’écoutait en 2013 est tellement bizarre quand on se souvient qu’elle avait 11 ans à l’époque», a posté une personne sur X. «Juste parce que Billie est «OK» avec ce que Jesse a écrit sur elle (j’espère qu’elle réalisera bientôt que ça ne l’est pas) ne signifie pas que c’est moralement acceptable ou que nous devrions l’ignorer. Les paroles restent dégoûtantes et irritantes. Il est un red flag (ndlr: un comportement potentiellement problématique) ambulant et ce qu’il a fait est inacceptable», a rappelé une autre sur le même réseau social.