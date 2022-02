Justice : Jesse Williams se bat toujours contre son ex

L’acteur Jesse Williams a porté plainte contre son ancienne épouse. Elle ne respecterait pas la garde partagée de leurs enfants.

La hache de guerre n’est pas près d’être enterrée entre Jesse Williams et son ancienne épouse, Aryn Drake-Lee. Plus d’un an après leur divorce, l’acteur, qui a quitté la série «Grey’s Anatomy» après 12 saisons, a porté plainte contre la mère de ses enfants, Sadie, 8 ans, et Maceo, 6 ans. Selon les documents remis à la justice, dont le contenu a été révélé par «Us Weekly», l’Américain de 40 ans accuse son ex de ne pas respecter la garde partagée de leurs têtes blondes. Selon lui, Aryn a un comportement erratique et restreint les temps qu’il peut passer avec sa fille et son fils. Il a aussi raconté que son ex l’avait déjà empêché de voir ses petits certains jours où il devait venir les chercher et qu’elle ignorait la plupart de ses appels téléphoniques en FaceTime.