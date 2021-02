Insolite : Jessia: un tube surprise grâce à TikTok

La chanteuse canadienne est en train de se faire une place au soleil avec «I’m Not Pretty». Elle peut remercier le réseau social.

C’est la magie de la plateforme chinoise, serait-on tenté d’écrire. Début janvier 2021, Jessia, une chanteuse de Vancouver, a posté une vidéo de 15 secondes où elle chante a capella depuis sa voiture. «Je ne sais pas si c’est complètement pourri ou si c’est un tube, mais…» a-t-elle prévenu. Peu après, un jeune producteur basé dans l’Ontario, Elijah Woods, tombe sur la vidéo et décide de l’améliorer en y ajoutant guitare, percus et synthés. «Taguez Jessia pour qu’on puisse en faire un tube», a-t-il exhorté mi-janvier 2021 en publiant le résultat, toujours sur TikTok .

Près d’un mois plus tard, «I’m Not Pretty» a été écouté plus de 17 millions de fois rien que sur Spotify. Le titre de Jessia est également parmi les plus viraux de la planète. Sa carrière semble donc lancée: «TikTok a changé ma vie. À tous les artistes frustrés, n’abandonnez jamais. Merci à Elijah d’avoir cru en moi.»