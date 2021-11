Jessica Alba évoque sa santé mentale sans tabou

États-Unis : Jessica Alba n’a aucun problème à parler de sa santé mentale

L’actrice, qui suit une thérapie avec sa fille aînée, aimerait que le sujet de la santé mentale puisse être abordé librement par tous.

L’actrice et femme d’affaires de 40 ans aimerait que le thème de la santé mentale ne soit plus un tabou. «J’ai grandi dans une famille où parler de cela n’est pas encore totalement accepté», a-t-elle confié. Pour la maman de trois enfants, qui a longtemps eu honte de ses formes, il est primordial de faire en sorte que les gens comprennent et acceptent le fait qu’une thérapie n’est qu’une manière de devenir une meilleure personne.