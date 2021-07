Londres : Jessica Alves désespère de trouver l’amour

La transgenre, qui souhaite perdre sa virginité après sa vaginoplastie, ne parvient pas à rencontrer un homme à son goût.

Si elle est ravie de son opération de réassignation sexuelle, qu’elle a eue en février 2021, Jessica Alves est toujours célibataire. Et cette situation commence à peser sur son moral. Interviewée par le «Daily Mail», la transgenre de 37 ans se dit «désespérée» de ne pas pouvoir perdre sa virginité, après sa vaginoplastie. «J’ai cherché l’homme idéal, en vain», confie la Brésiliano-Britannique. En plus, celle qui s’est fait connaître dans le monde entier en tant que «Ken humain» a eu du fil à retordre en s’inscrivant sur un site de rencontre. «Je suis allée sur Tinder, mais je n’ai pas eu de chance. Mon profil est souvent supprimé. Les utilisateurs me dénoncent au site car ils pensent qu’il s’agit d’un faux compte.»