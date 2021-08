Cinéma : Jessica Chastain a sacrifié sa peau pour un rôle

À cause du lourd maquillage qu’elle a dû porter pour son nouveau film, l’actrice a sérieusement endommagé son épiderme.

Jessica Chastain ne recule devant rien pour être crédible dans un rôle au cinéma. Dans son nouveau film, «Dans les yeux de Tammy Faye», qui retrace la vie d’une célèbre évangéliste américaine qui avait fait fortune avec son mari dans les années 1970, l’actrice est métamorphosée. De longues séances de maquillage ont été nécessaires, au grand dam de son épiderme. «Je suis certaine d’avoir causé des dommages permanents à ma peau, confie la star, qui a connu un incident avec un étalon, au «Los Angeles Times». La plus longue préparation de maquillage était de sept heures et demie. J’ai commencé à me préparer et j’ai ressenti une telle panique… J’ai eu des bouffées de chaleur parce que c’est tellement lourd et chaud. J’avais peur. C’était comme faire un vol longue distance tous les jours.»