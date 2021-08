Marseille : Jessica et Thibault parents d’une fille

Le couple a accueilli une petite Leewane. L’heureuse nouvelle a été annoncée sur Instagram par les parents.

Jessica Thivenin, 31 ans, et Thibault Garcia, 30 ans, ont annoncé l’arrivée de leur fille Leewane. Né dimanche 22 août 2021 à 33 semaines, le bébé qui pèse 2 kg 460 est considéré comme prématuré. Leewane est la petite soeur de Maylone, qui a connu plusieurs problèmes de santé .

«Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat mais elle est forte», a écrit la starlette, qui hésitait à avoir un deuxième enfant, sur Instagram.