Congrès en ligne : Jessica Jaccoud a été réélue à la tête du PS Vaud

Plus de 400 délégués du parti cantonal ont avalisé samedi la candidature de la présidente sortante lors d’un congrès en ligne. La députée et avocate de 37 ans a annoncé vouloir mettre l’accent sur une politique familiale moderne et sociale pour les deux prochaines années.

Jessica Jaccoud a été réélue samedi pour deux ans à la présidence du PS Vaud. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jessica Jacccoud reprend pour deux ans la tête du PS Vaud. Réunis lors d’un congrès en ligne, plus de 400 délégués ont avalisé samedi la candidature de la présidente sortante.

Jessica Jaccoud, députée et avocate de 37 ans, avait renouvelé sa candidature à la présidence du parti cantonal. Monique Ryf, députée et conseillère communale à Oron, ainsi que Pierre Dessemontet, député et municipal d’Yverdon ont également été réélus à la vice-présidence, écrit le PS Vaud dans un communiqué.

Politique familiale moderne

Pour les deux prochaines années, la présidente veut faire du PSV le leader d’une politique familiale moderne et sociale grâce à deux thématiques phares: l’accueil de jour et le congé parental.

Les élections communales de 2021 et cantonales de 2022 seront cruciales pour mettre en oeuvre les thématiques socialistes fondamentales, soit le vivre ensemble, la justice sociale, la famille ou encore l’égalité.

Le trio restera en fonction jusqu’à fin avril 2022. Aucun autre candidat n’était en lice.