«Mariés au premier regard»: Jessica: «Je suis outrée de lire autant de méchanceté gratuite»

Jessica a épousé Pascal mais le couple durera-t-il? Instagram

«Je suis quelqu’un de très sensible et ce que je vois me blesse beaucoup parce que je ne juge pas une personne sans la connaître. Ce n’est pas parce qu’ils connaissent mon prénom, qu’ils me connaissent»: Jessica a confié à Télé-Loisirs être heurtée par les critiques déversées à son encontre.

Dans l'émission diffusée lundi 10 avril, elle a accepté de dire «oui» à Pascal mais a confié ses doutes, préférant les hommes plus jeunes qu'elle (ndlr: elle a 40 ans et Pascal 50). Sa réaction n'a pas du tout plu aux internautes qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux et qui ont pris fait et cause pour le quinquagénaire.



«Pascal, je l’estime beaucoup»

«Ils voient quinze minutes de Jessica et Pascal par épisode, ils jugent et boivent les informations qu’on leur donne sans réfléchir et sans se dire qu’ils vont peut-être être étonnés de la suite», regrette l'entrepreneuse. «Je suis touchée de lire autant de méchanceté gratuite. On me juge beaucoup sur l’âge. Mais en 2023, ça ne gêne personne qu’un homme ait une femme plus jeune que lui, alors qu’une femme avec un homme plus jeune est jugée sur la place publique et limite brûlée sur le bûcher».

Et d'ajouter: «Où est le problème? En 2023, il ne devrait pas y avoir de préjugés comme ceux-là. Je suis une femme accomplie et j’ai réussi dans ma vie professionnelle, parce que je n’ai pas pu trouver un homme sérieux qui voulait s’engager, sinon je me serais donné corps et âme dans cette relation». Puis de conclure: «J’ai le droit de me poser des questions. Je suis une femme qui a des valeurs et qui avance à sa façon. Pascal, je l’estime beaucoup. Les internautes ne se mettent pas du tout à notre place. Tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre».