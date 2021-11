États-Unis : Jessica Simpson évoque son alcoolisme avec une photo choc

La chanteuse a partagé un cliché datant de 2017 pour montrer dans quel état elle était à cause de l’alcool.

«Une version méconnaissable» d’elle-même. C’est ainsi que Jessica Simpson a décrit la photo qu’elle a postée sur Instagram le 1er novembre 2021 pour évoquer son combat contre l’alcoolisme. La chanteuse de 41 ans, qui a prouvé en 2020 qu’elle avait toujours un corps de jeune femme , fêtait ce jour-là 4 ans de sobriété et elle en a profité pour se confier sur les raisons qui l’avaient poussée à se reprendre en main parce qu’elle était épuisée.

«Il y a tellement de stigmatisation autour du mot alcoolisme ou de l’étiquette d’alcoolique. Le vrai travail que je devais faire dans ma vie était d’accepter l’échec, la douleur, la vulnérabilité et l’auto-sabotage. La consommation d’alcool n’était pas le problème. C’était moi le problème. Je ne m’aimais pas. Je ne respectais pas mon pouvoir. Aujourd’hui, je le fais. J’ai accepté mes peurs et les parties tristes de ma vie», a écrit la maman de trois enfants et adepte des manteaux de fourrure avant de conclure: «Je suis libre».