Carte de crédit bloquée pour Jessica Simpson

États-Unis : Jessica Simpson ne peut plus utiliser sa carte de crédit

La chanteuse américaine dispose depuis octobre 2021 et le rachat de sa marque d’un «budget limité».

«Je suis allé au Taco Bell (une chaîne de restauration rapide) l’autre jour et ma carte a été refusée. J’ai un budget limité, mesdames!» a-t-elle raconté. L’auteure du tube «These Boots Are Made for Walkin'» et «Irresistible» a précisé immédiatement qu’elle n’était pas pour autant dans le besoin, qu’elle avait réglé l’addition en espèces.

À la question de savoir pourquoi elle ne peut plus vivre à crédit, la Texane a répondu qu’elle a «vidé» son compte bancaire en reprenant en octobre 2021 le contrôle de la marque «Jessica Simpson», valorisée à près d’un milliard de dollars, qui commercialise depuis 2004 des chaussures, des vêtements, des bijoux et des parfums. Plus globalement, l’artiste de 41 ans a indiqué durant l’émission gérer depuis toujours sa fortune avec une mentalité de gagnante. «Je suis la personne contre qui vous vous fâchez à la table de black jack. C’est moi qui dirige le spectacle parce que je crois en moi. Je sais ce que je peux faire et que rien ne peut m’arrêter. Et, si vous essayez de le faire, je miserai plus gros», a averti Jessica Simpson.