États-Unis : Jessica Szohr et Mandy Moore sont enceintes

Les deux actrices ont annoncé qu’elles allaient prochainement donner la vie pour la première fois.

Double carnet rose dans le monde des séries! Mandy Moore, 36 ans, et Jessica Szohr, 35 ans, attendent chacune un enfant. Les actrices de «This Is Us» et de «The Orville» ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram.