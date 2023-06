Jessie J dévoile le visage de son chéri Chanan Safir Colman

Alors qu’elle avait réussi à tenir sa langue deux ans, Jessie J, visiblement submergée par l’amour qu’elle porte à son homme, a dévoilé son visage sur Instagram le 5 juin 2023. En légende d’un montage de plusieurs photos sur lesquelles on la voit en compagnie du basketteur Chanan Safir Colman, celle qui a été victime d’une fausse couche en 2021 a écrit: «Ah merde. Je ne sais pas garder un secret avec tout cet amour que j’ai en moi. Bonne première fête des pères bébé. Ça te va vraiment bien.» En story, elle a ajouté que la vie était courte et qu’elle ne voulait plus aimer le père de son enfant en secret.