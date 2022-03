Rumeur : Jessie J serait prête à se recaser

La chanteuse est très proche du basketteur Chanan Safir Colman. On murmure qu’ils vont se mettre en couple.

Sur l’un des clichés posté sur le réseau social, on voit la Britannique de 33 ans et le Dano-Israélien de 38 ans, très souriants, se tenir dans les bras, entourés d’autres personnes sur une plage. «Il est clair que Jessie et Chanan s’apprécient vraiment et ils apprennent à se connaître depuis plusieurs mois. Jessie a chanté pour un mariage aux Caraïbes le week-end dernier et Chanan a pris l’avion avec elle pour un petit break», raconte une source au «Sun». Et d’ajouter que l’interprète de «Price Tag» avait traversé une période difficile après sa fausse couche survenue en novembre 2021, mais qu’elle restait positive malgré tout. Selon l’informateur, la star, qui s’est séparée de Channing Tatum en 2019, «se sent bénie d’avoir Chanan dans sa vie» parce qu’ils s’entendent vraiment bien. «Ils regardent comment ça se passe entre eux, mais d’après les amis de Jessie, tout porte à croire qu’ils vont se mettre en couple», a-t-il conclu.