Coup dur : Jessie J victime d’une fausse couche

Alors qu’elle avait caché sa première grossesse, la star a perdu l’enfant qu’elle attendait. Elle en a le cœur brisé.

Malheureusement pour elle, l’ex-compagne de Channing Tatum a ensuite appris qu’elle avait perdu son bébé, lors d’une visite de routine chez son médecin. «Après avoir fait ma troisième échographie, on m’a dit qu’il n’y avait plus de battements de cœur. Ce matin, j’ai l’impression de ne pas contrôler mes émotions. Je peux regretter d’avoir posté ça, ou pas. Je ne sais pas en fait», a-t-elle continué. Malgré ce drame, Jessie J a assuré son show le soir même, parce qu’elle savait que ça l’aiderait à surmonter cette épreuve.

Jessie J, qui s’est séparée de son copain, Max Pham, en octobre 2021, a ensuite expliqué qu’elle avait choisi de devenir mère célibataire: «J’ai décidé d’avoir un bébé toute seule. Parce que c’est tout ce que j’ai toujours voulu et que la vie est courte. Tomber enceinte était un miracle en soi et une expérience que je n’oublierai jamais et je sais que je le referai.» Si elle se sent profondément triste, l’interprète de «Price Tag» veut garder espoir. «Je sais que je suis forte, et que tout ira bien», a-t-elle assuré.