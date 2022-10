Jesta: petiots intoxiqués aux huiles essentielles

France : Jesta Hillmann: petiots intoxiqués aux huiles essentielles

«Les petits ont réussi à en prendre un. Ils ont enlevé les bâtonnets qu’il y avait à l’intérieur. Ils nous ont dit qu’ils n’en avaient pas bu mais en leur sentant la bouche on s’est rendu compte qu’ils en avaient bu», a expliqué l’épouse de Benoît Assadi au bord des larmes. La Française de 30 ans a alors appelé le SAMU qui l’a redirigée vers le centre antipoison: «Ils m’ont dit que le plus embêtant était qu’il y avait des huiles essentielles et de l’alcool. On m’a dit que le pire était qu’ils soient un peu bourrés, mais que tant qu’ils ne vomissaient pas ça ne servait à rien d’aller aux urgences». L’influenceuse, qui en tremblait encore après les faits, a rappelé qu’un accident domestique pouvait très vite arriver. «Il y a tellement de produits qui sont accessibles. Prenez le temps de faire le tour de votre maison pour regarder qu’il ne peut rien arriver. Je vais donc tout mettre en hauteur, ça aurait pu être tellement plus grave. Peur de ma vie, plus de peur que de mal», a-t-elle encore sangloté.