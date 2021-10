Jesy Nelson ne parle plus aux Little Mix

Little Mix : Jesy Nelson ne parle plus à ses ex-collègues

La chanteuse, qui a quitté le groupe Little Mix, est déçue par l’attitude de celles qu’elle considérait comme des sœurs.

Si Jesy Nelson ne regrette pas d’avoir quitté le groupe Little Mix, en décembre 2020, la chanteuse est attristée par l’attitude de ses trois ex-collègues. Après avoir passé neuf ans au sein du girls band, fondé en 2011 dans l’émission britannique «X Factor», Jesy n’a plus aucune nouvelle de la part de Leigh-Anne Pinnock, de Jade Thirlwall et de Perrie Edwards. «Je n’ai plus reparlé aux filles. C’est bizarre parce qu’après avoir passé tant d’années ensemble, nous étions aussi proches que des sœurs. Nous étions chaque jour toutes les quatre, 24 heures sur 24, pendant des semaines. On dormait dans les mêmes lits, on riait, on pleurait ensemble et puis, plus rien», confie l’Anglaise de 30 ans dans «Glamour».