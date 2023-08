Genève: Jet de pierres sur le domicile d’un policier municipal

Voici quelques années, une scène «digne d’un film»

Porte-parole de la police cantonale, Alexandre Brahier confirme l’intervention d’une patrouille au domicile de Cyril Nobs jeudi 27 à 23 h 20. «À notre arrivée, les personnes avaient quitté les lieux. Nous avons pris contact avec le lésé qui n’a pas constaté de dégâts et se réserve le droit de déposer plainte.» Plus généralement, il observe que «les policiers cantonaux sont très rarement pris à partie à leur domicile privé». Il se rappelle néanmoins d’une scène «digne d’un film» survenue voici quelques années, mais préfère ne pas détailler «par respect pour le collègue et sa famille. Je peux juste dire que les individus étaient renseignés et déterminés.» Alexandre Brahier ajoute qu’en tout état de cause, «ces menaces doivent toujours être prises au sérieux. Des analyses de risques sont réalisées pour chaque situation afin de prendre les dispositions nécessaires pour préserver le policier visé et sa famille.»