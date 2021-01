Avec le Colisée à Rome, la muraille de Chine, les pyramides de Gizeh ou encore le Christ rédempteur à Rio de Janeiro, le Jet d’eau sera l’un des cinquante monuments dans le monde illuminés en orange et en violet, samedi soir prochain (ndlr: le 30 janvier), à l’occasion de la Journée mondiale contre les maladies négligées. Celles-ci – telles que la malaria, l’hépatite C, la maladie du sommeil ou encore l’eumycétome – affectent gravement la santé de 1,7 milliard d’êtres humains sur la planète, particulièrement en Afrique. «Elles tuent, défigurent, handicapent et brisent des vies, explique le Canton, dans un communiqué publié ce jeudi. Il n’existe le plus souvent ni traitements ni vaccins adéquats, car elles frappent les populations les plus démunies et se trouvent ainsi délaissées par la recherche pharmaceutique.»