Genève

Jet d’eau rallumé: «J’ai l’impression qu’il est plus haut qu’avant»

L’installation a repris du service jeudi, après une pause forcée de trois mois. Le public était présent en nombre, visiblement ravi.

Coupette de champagne

Rebecca, graphiste, avait quant à elle tenu à marquer le coup avec une coupette de champagne: «Pour moi, c’est le début du déconfinement, la liberté retrouvée bien qu’elle soit conditionnelle pour l’instant, s’est-elle réjouie. Je passe tous les jours ici à vélo, et je trouve que ça n’a pas la même allure sans le Jet d’eau. Avec, c’est magnifique. C’est le début de l’été.» Domicilié dans le quartier, Mathieu, concepteur d’applications de musique pour téléphones et tablettes, a vu dans ce rallumage un «retour à la normalité»: «C’était assez chargé d’émotion quand on repense à ce qui s’est passé. Quand on n’a plus le Jet d’eau, ça fait un petit manque.»

«Joie et soulagement»

Pour Ilinka et Hanan, stagiaires à l’OMS, le retour du Jet d’eau constitue «une joie et un soulagement»: «C’est un symbole d’espoir et d’unité, c’est vraiment bien de le revoir.» Pendant notre interview, les deux jeunes femmes ont eu la surprise de croiser leur directeur, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Celui-ci les a saluées au passage: «C’est notre chef, on avait eu un meeting avec lui hier, ça nous fait plaisir de le revoir et qu’il se souvienne de nous.» Tous ont dit espérer qu’un nouvel arrêt prolongé de l’installation, synonyme d’une deuxième vague de la pandémie, ne surviendrait pas plus tard. On croise les doigts.