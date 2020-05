Saint-Gall

«J’étais choquée quand j’ai vu la BMW vandalisée»

Une auto a été recouverte de mastic, récemment à Rorschach (SG). Il ne s’agirait pas d’un cas isolé. La police a ouvert une enquête.

«La voiture de mon copain était dans un sale état», rapporte une lectrice alémanique de 18 ans. La jeune Saint-Galloise de Rorschach explique avoir retrouvé la BMW recouverte de mastic, il y a une semaine. «On habite ici depuis seulement 5 mois. On ne sait pas pourquoi quelqu’un nous ferait ça. On est choqué.»

Rayures visibles

Pas d’indices

Selon la lectrice, il ne s’agit pas d’un cas isolé. Elle dit avoir vu une autre auto, une Peugeot, dans un bien pire état que la leur, également recouverte de mastic. Et ce plus ou moins au même endroit où leur voiture était garée. Elle a entre-temps déposé plainte auprès de la police. Contactée, celle-ci confirme le dépôt d’une plainte et précise ne pas disposer pour l’heure d’indices quant aux coupables.