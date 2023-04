Canada: «J’étais en plein jogging et j’ai vu un gars coincé dans les boules»

«Il s’est glissé là-dedans et était incapable de sortir», résume Troy Brady. Un passant a alerté les pompiers vers 20 h 30 après avoir remarqué qu’une personne était coincée à l’intérieur, rapporte City News. La scène a d’ailleurs interloqué plus d’un témoin: «J’étais en plein jogging et j’ai vu un gars coincé dans les boules Talus. Genre, QUOI?!» a raconté l’un d’entre eux sur les réseaux sociaux. Les secouristes ont mis plus d’une heure pour secourir le jeune homme, dont l’identité n’a pas été révélée.