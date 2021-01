États-Unis : «J’étais frappé par sa taille et très reconnaissant d’être en vie»

Un snowboarder a filmé son impressionnante rencontre avec une avalanche, le 8 janvier dernier dans le Colorado.

Cela faisait à peine une minute que Maurice Kervin avait entamé sa descente dans la poudreuse de No Name Peak (Colorado) quand le sol s’est dérobé sous son snowboard: une avalanche était en train de l’avaler. L’Américain de 25 ans s’en est sorti sain et sauf, et a réussi à immortaliser cette expérience terrifiante. «J’étais impressionné par sa taille et très reconnaissant d’être en vie, de ne pas être enseveli ou mortellement blessé. Son ampleur était certainement suffisante pour vous enterrer, vous mutiler ou peut-être vous tuer. C’était très intense», raconte le snowboardeur à CNN.