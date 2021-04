Football - «J’étais heureux d’être remplaçant, je ne voulais pas jouer»

Un confinement salvateur

La dépression est une maladie répandue chez les Lingard. Le frère du milieu offensif et, surtout, sa mère en ont aussi souffert. «Quand vous êtes jeune et que voyez votre mère traverser ce genre de phases, vous ne comprenez pas toujours ce qu’elle vit, explique-t-il. Elle disait souvent: «Je suis déprimée, je suis déprimée» mais moi, en tant qu’enfant, je ne savais pas ce que ça signifiait véritablement. Vous sortez, vous jouez au foot, vous vivez votre vie, pendant que votre mère reste au lit la majorité du temps, les rideaux fermés.»

Puis est arrivé le confinement, en mars 2020. Contrairement à des milliers de personnes, lui y a vu l'opportunité de repartir à zéro. Ce fut le début de sa rédemption. «C’est arrivé au bon moment pour moi, affirme-t-il. Le confinement m’a transformé, en quelque sorte. Je regardais mes anciens matches, les matches de la Coupe du monde, et je me disais: «Oui, c'est le vrai Jesse Lingard».»



Aujourd'hui, le voilà épanoui. Sa période noir e étant derrière lui, il a souhaité partager son expérience afin d’aider ceux qui se trouvent dans une situation similaire: «Lorsque vous arrivez enfin à en parler, c’est comme si vous sortiez d’un cocon, vous vous sentez comme un papillon qui déploie ses ailes pour la première fois. C’est un sentiment extraordinaire. Maintenant que tout cela est derrière moi, je peux me concentrer sur le football et ma famille.» On voit le résultat.