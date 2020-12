Elle risque deux ans et 6 mois de prison pour avoir blessé un policier.

La Saint-Galloise de 51 ans a été arrêtée le 19 septembre à Minsk lors d’une manifestation en faveur des droits de la femme. Son procès a débuté jeudi dernier dans la capitale. La justice lui reproche de s’être opposée aux forces de l’ordre. Concrètement, elle aurait déchiré la cagoule d’un policier et griffé son visage lors de son arrestation. L’agent exige près de 350 francs en guise de dédommagement pour «dégâts immatériels».

Interrogée par les juges, la quinquagénaire a expliqué s’être fait embarquer par des hommes habillés en uniforme vert olive et transférer avec d’autres femmes dans des camions. Les hommes n’auraient à aucun moment décliné leur identité. «J’étais persuadée que j’allais mourir. C’est pour ça que j’ai tenté de m’enfuir.» L’avocat de la Suissesse a demandé son acquittement. Le Ministère public, lui, a requis deux ans et six mois de prison.