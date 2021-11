Attentats du 13 novembre : «J’étais quelqu’un de gentil, calme, serviable», déclare Salah Abdeslam

Devant la cour mardi, le principal accusé dans le procès des attaques de Paris est revenu sur sa vie, avant sa radicalisation et les attentats.

«J’étais quelqu’un de gentil, calme, serviable». Au procès du 13-Novembre , le principal accusé Salah Abdeslam s’est présenté mardi comme un homme au parcours assez lisse et «imprégné par les valeurs occidentales» avant sa radicalisation et les attentats.

Enfance «très simple»

Salah Abdeslam, 32 ans et seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis, est le premier à être interrogé.

Pudeur

Son parcours connaît une première bascule en 2011: engagé depuis dix-huit mois dans l’entreprise de son père, Salah Abdeslam est mis en cause dans une tentative de cambriolage – après une soirée alcoolisée explique-t-il – et fait un premier séjour de cinq semaines en prison.

Licencié, il alternera entre «intérim et chômage» et ajoutera une dizaine d’autres condamnations à son casier judiciaire. Il aide aussi un temps son frère Brahim, gérant de café et futur tueur et kamikaze des terrasses parisiennes. C’est le frère que Salah Abdeslam «préférait».