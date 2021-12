Sarah Stern était enceinte sur son tournage

Pour moi, c’est plus l’idée de se retrouver en famille que de fêter Noël qui compte. J’ai une famille assez décomposée, c’est donc surtout l’occasion de réunir tout le monde autour d’une table pour manger et recevoir invariablement le même cadeau (rires)! J’aime beaucoup ce moment-là, pour le meilleur et pour le pire!

C’est très dôle parce que j’étais réellement enceinte dans le film (rires)! Ce n’était pas voulu. Je suis allée voir le réalisateur pour lui en parler. On a d’abord pensé à cacher ma grossesse, mais ce n’était pas évident. On l’a alors intégrée au scénario et cela n’a pas été un frein à l’histoire. Comme on a dû arrêter de tourner à cause du premier confinement, j’ai eu le temps d’accoucher. Et j’ai donc repris le tournage avec un faux ventre et mon bébé en loge!