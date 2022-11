Jenna Ortega était terrifiée à l'idée d'incarner Mercredi

J’ai passé une audition et j’avoue que j’étais terrifiée à l’idée d’incarner ce rôle tellement populaire dans notre culture. Aux États-Unis, il y a des milliers de filles qui se déguisent en Mercredi chaque année pour Halloween.

Oui, car je peux m’identifier à elle. Je suis la première à éviter les autres. J’aime la solitude et je ne cherche pas à avoir des centaines d’amis. C’est important de montrer que l’on peut être différente des autres et avoir une image positive de soi.

«Mercredi» est bien différente des films de la famille Adams. Mercredi est étudiante. On suit sa vie au milieu des autres élèves alors qu’elle enquête sur des meurtres. La force de la série est de mélanger mystère et humour. Tout est à prendre au second degré. C’est un vrai divertissement familial.