Faire ses premiers pas dans le monde impitoyable du show-business peut être traumatisant. Surtout à un jeune âge. Dove Cameron, qui a commencé sa carrière à 16 ans sur Disney Channel, en sait quelque chose. «J’ai ouvert mon cœur et tous mes ventricules à cet univers qui est un véritable Far West sauvage. Et je me suis fait baiser. J'étais trop jeune pour me protéger de ce que je pensais être mon endroit le plus sûr», confie l’Américaine à storyandrain.com, qui ne donne pas plus de détails sur ses déconvenues. Victime d’anorexie pendant plusieurs années, Dove a en outre vécu «une relation sentimentale destructrice», qui a aggravé sa santé mentale.