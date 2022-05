Charlotte Le Bon était une ado un peu dépressive

Pour son deuxième film derrière la caméra, après le court métrage «Judith Hôtel», Charlotte Le Bon conte une histoire d’amours adolescentes et de fantômes. Bastien (Joseph Engel), 13 ans, arrive de Paris pour passer l’été au Canada avec ses parents. Il tombe sous le charme de Chloé (Sara Montpetit), 16 ans. Il s’agit d’une adaptation très libre de la BD «Une sœur», que la réalisatrice a transposée de la mer en Bretagne à son Québec natal, au bord d’un immense lac. «Le film a été tourné dans les Laurentides. C’est une région dans laquelle j’ai grandi, avec des décors que je connais par cœur, nous a confié l’actrice, réalisatrice, artiste et mannequin canadienne de 35 ans en plein Festival de Cannes. J’avais besoin de me rassurer et de transposer le récit dans un lieu que je connais parfaitement, afin d’être à l’aise pour pouvoir filmer cet environnement.»

Quant au thème du film, l’adolescence et les premiers émois, Charlotte l’a choisi car c’est un sujet qu’elle maîtrise: «Pour un premier film, on m’avait dit qu’il vaut toujours mieux écrire sur quelque chose qu’on connaît», précise-t-elle. L’ancienne Miss Météo n’a pas gardé des souvenirs «particulièrement glorieux» de son adolescence: «J’étais assez solitaire et un peu dépressive.» Quant à son premier amour, elle s’en souvient parfaitement: «Il s’appelait Pascal Barbe et il était toute ma vie. C’était fascinant à quel point il n’y avait plus rien qui existait à part Pascal Barbe!»