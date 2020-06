Kelly Vedovelli

«J’étais vexée qu’on me propose ce rôle»

La chroniqueuse de «TPMP», Kelly Vedovelli, aurait pu tourner dans un film, mais elle n’a pas apprécié qu’on lui demande de s’y dénuder.

Interviewée mercredi 10 juin 2020 dans l’émission de son collègue Maxime Guény, «Un éclair de Guény», sur VL, la Française de 30 ans a donné plus de détails sur cette opportunité professionnelle. «Ce n’était pas un rôle dégradant en soit, parce que dans tous les cas c’est du cinéma. Mais c’était un rôle qui représentait le cliché de l’influenceuse qui se met à poil et qui fait beaucoup l’amour», a-t-elle expliqué. Déçue, l’ex-Djette a donc préféré décliner l’offre. «Ce n’est pas trop l’image que je voulais donner, a-t-elle précisé. Pour dire la vérité, j’ai beaucoup de fierté et j’étais un peu vexée qu’on me propose ce rôle là.»