Vaud: «J’étais vraiment blessé, elle se foutait trop de moi»

Les séquelles endurées par la victime sont importantes

Selon son avocate, Sarah souffre physiquement, psychiquement et de manière esthétique. Elle ne peut plus porter ses courses. Celle qui touchait au moment de sa seconde agression une demi-rente AI est désormais au bénéfice d’une rente complète. Aujourd’hui encore, elle a des séquelles au niveau de sa voix et des problèmes de déglutissement. Elle souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un état d’hyper vigilance. Elle doit être accompagnée partout. Sarah est également «terrorisée à l’idée que Jules sorte et finisse le travail.»