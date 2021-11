Suisse – Jeter une chiclette par terre pourrait coûter jusqu'à 300 fr.

Recycler et économiser les ressources

La CEATE a également décidé mardi, que la loi sur la protection de l’environnement doit s’enrichir de nouvelles dispositions visant à favoriser l’économie circulaire. Le projet mis en consultation vise à «développer l’économie circulaire, de rendre l’économie suisse plus performante, de réduire son impact sur l’environnement et d’augmenter la sécurité de son approvisionnement», rapporte lematin.ch. Et d’ajouter que le projet ne concerne pas seulement la valorisation des déchets, mais aussi «le partage, la réutilisation, la réparation et le recyclage».