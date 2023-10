Jeter une feuille en papier au mauvais endroit peut coûter cher

Une erreur d’inattention qui coûte cher. Un Grison de 23 ans l’a appris à ses dépens. Le jeune homme avait malencontreusement laissé un bon de livraison, avec son adresse et son identité, à l’intérieur d’un carton qu’il a jeté à la déchetterie début octobre. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de quatre pages de la déchetterie en question, l’accusant «d’élimination incorrecte». Avec son erreur, l’homme risque une amende de 100 francs, avec plus de 80 francs de frais supplémentaires: «J’ai d’abord été choqué, je n’avais jamais reçu de plainte», précise-t-il. Et de poursuivre: «C’est si ridicule. Je leur ai fait savoir dans une lettre.»