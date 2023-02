Hockey: Jets de pierres après le match entre Bienne et Fribourg

«Pendant le match, des provocations verbales se sont produites de manière répétée entre un groupe de supporters locaux et des supporters visiteurs», précise la police bernoise. À la fin du match, cette confrontation a conduit à un attroupement de nombreux supporters visiteurs à l’extérieur du stade.

Ruban déchiré

Les policiers ont constaté que l’attroupement des supporters fribourgeois s’approchait de plus en plus près des

forces d’intervention. Les fans ont déchiré un ruban de police et lancé des pierres sur les forces d’intervention, endommageant entre autres des véhicules de police.