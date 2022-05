Guerre des gangs : Jets de pierres et de bouteilles avant le procès de 22 motards à Berne

Un homme avait reçu une balle suite à une bagarre opposant Hells Angels et Broncos aux Bandidos à Belp en 2019. Le procès s’est ouvert lundi dans une ambiance tendue.

Le procès de 22 membres de bandes rivales de motards s’est ouvert dans une ambiance chaotique lundi matin à Berne. Des membres des Hells Angels et de leurs alliés des Broncos s’étaient affrontés avec des membres des Bandidos en mai 2019 à Belp (BE) lors d’une bagarre ayant impliqué plusieurs dizaines de personnes. Un membre des «Hells» avait été gravement blessé après avoir reçu une balle dans le ventre.

Plusieurs dizaines de soutiens aux accusés se sont réunis lundi matin devant le tribunal d’arrondissement Berne-Mittelland et des pierres et des bouteilles ont volé entre les deux camps, rapporte «20 Minuten». La police anti-émeute était présente sur place pour veiller au grain et séparer les deux groupes. La situation s’est calmée après quelques minutes. L’ambiance est tendue dans la capitale et la police a fermé le pont de la Lorraine au trafic lundi matin. Vers 11h30, de nouvelles échauffourées ont éclaté devant le tribunal et la police a répliqué avec un canon à eau.