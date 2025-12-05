«Fachorama»: la police s'oppose à ce jeu de société sur l'extrême droite

Les concepteurs disent avoir voulu créer «un outil pédagogique visant à montrer de façon ludique» les différents visages de l’extrême droite française.

Jeu de société : «Fachorama»: un énorme succès, pas du goût de la police française

Différents personnages sont présents, selon le site internet de l’éditeur Libertalia: «le jeune royaliste», «l’héritière populiste», «le skinhead néonazi», «le polémiste islamophobe», «l’intégriste anti-avortement», «la fémonationaliste»... Libertalia (éditeur du jeu)

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a déposé plainte contre les concepteurs du jeu de société «Fachorama», le collectif antifa La Horde, a appris vendredi l’AFP auprès de son entourage, confirmant une information du quotidien «Le Monde».

Le jeu de cartes s’inspire du jeu des sept familles et se présente comme «un outil pédagogique visant à montrer de façon ludique» les différents visages de l’extrême droite.

Rupture de stock

«Le flic raciste de la BAC» (ndlr, brigade anticriminalité) y est décrit comme un personnage qui, «s’il ne fait qu’accompagner le racisme d'État, a à cœur de faire du zèle dans chacune de ses missions». Il s’agit d’une «insulte lancée contre nos collègues – caricatures, amalgames, haine», avait déploré le syndicat Alliance police nationale sur X.

Selon le site des éditions Libertalia, une réimpression du jeu, victime de son succès depuis sa sortie début novembre, est en cours.