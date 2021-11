Jeux vidéo : Jeu «New World» spammé à coups de saucisses

Amazon a corrigé un bug qui permettait d’injecter du code dans le chat de son jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.

Il était possible de perturber le jeu avec des images de saucisses dans le chat du jeu «New World».

Sorti il y a un peu plus d’un mois, «New World» , jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) d’Amazon Games, a connu un bon démarrage . Mais l’expérience de jeu a été gâchée par de nombreux bugs, comme celui permettant de s’enrichir à l’infini en dupliquant des pièces d’or lors des échanges.

Une autre faille a concerné le chat du jeu, qui apparaît sur la gauche de l’écran. Des joueurs ont découvert qu’il était possible d’injecter du code HTML pour y publier des images. Cela a donné lieu à la mode du «saucisse spam», qui a consisté à envoyer des images de saucisses pour perturber les adversaires, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Amazon Games a annoncé avoir réglé ce problème dans une récente mise à jour du jeu. «Plus tôt dans la journée, nous avons découvert un problème qui permettait aux joueurs de poster des images et d’autres liens dans le chat, ce qui entraînait un comportement peu recommandable», a récemment expliqué le responsable de la communauté, Luxendra, sur les forums officiels du jeu. «Nous avons activé un correctif qui devrait résoudre ce problème et empêcher les joueurs d’abuser et d’exploiter cette fonctionnalité», a-t-il précisé.