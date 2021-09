Manifestations à Berne : Jeudi sera tendu: la police se mobilisera en masse et devra fermer des postes

Un rassemblement de «coronasceptiques» et des contre-manifestations, tous non autorisés, sont attendus. Les forces de l’ordre ont décidé de prévoir un effectif important, entraînant la fermeture de plusieurs postes de police.

Jeudi dernier, une manifestation «coronasceptiques» a eu lieu à Berne. Sur la place Fédérale, la police a dégainé les canons à eau pour éloigner les manifestants du Palais fédéral, clôturé pour l’occasion. Or ce jeudi, les critiques des mesures sanitaires veulent remettre le couvert. La police cantonale bernoise, qui avait annoncé dans la foulée qu’elle ne tolérerait plus de rassemblement non autorisé, est au courant d’appels à se rassembler.

Craintes d’affrontements

Des appels aux contre-manifestations sont aussi parvenus à ses oreilles. «Récemment, une ambiance de plus en plus tendue a été constatée tant dans les manifestations qu’à leurs abords. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à la population de ne pas participer aux manifestations non autorisées et d’éviter les rassemblements au centre-ville de Berne jeudi soir», avertit la police bernoise dans un communiqué publié mardi matin.