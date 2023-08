Saint-Gall: Jeune conducteur grièvement blessé lors d’un accident

Mercredi, peu après 21 heures, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1, entre Uzwil et Wil. Une voiture a heurté l’arrière d’un semi-remorque. Le conducteur de l’auto, âgé de 21 ans, a été blessé et son pronostic vital est engagé. Il a dû être désincarcéré par les pompiers et transporté à l’hôpital par hélicoptère. Selon les premiers éléments de l’enquête, la voiture est entrée en collision avec l’arrière du poids lourd qui roulait normalement.