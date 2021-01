Un jeune âgé de 18 ans, vivant dans le Mendrisiotto, a été victime d’une grave agression jeudi en début de soirée à Cadempino (TI). Les forces de l’ordre sont intervenues avec les secours, qui ont prodigué les premiers soins à la victime. Le jeune homme a ensuite été conduit en ambulance à l’hôpital où on lui a diagnostiqué plusieurs blessures et fractures.

Accusés d’homicide volontaire

L’enquête menée par la police cantonale a permis l’arrestations de cinq individus qui vivent tous dans la région de Lugano: un Italien de 26 ans, un Colombien de 32 ans, un Roumain de 20 ans et deux Suisse de 20 et 22 ans. Ils sont accusés de tentative d’homicide volontaire, de lésions corporelles graves, de voies de fait, de défaut d’assistance, de contrainte, d’enlèvement et de séquestration.