Saint-Gall - Jeune de 23 ans mortellement blessé

Une poutre était en train d’être soulevée par une grue de chantier jeudi en fin d’après-midi à Muolen (SG). Pour une raison que l’enquête devra déterminer, cette poutre et sa fixation se sont brisées et ont heurté une cloison déjà installée. Cet élément de bois a alors rebondi à l’intérieur d’une future grange et est tombé sur un Suisse de 23 ans qui travaillait dans ce local. Malgré l’intervention des secours, le jeune homme est décédé sur le coup, a indiqué vendredi la police cantonale saint-galloise.