Jeune femme percutée sur un passage à Genève

Genève : Jeune femme percutée sur un passage

Une femme de 25 ans a été hospitalisée à la suite d’un accident de la route. Celui-ci est survenu vendredi, vers 13h10, sur la route de Ferney. Une conductrice de 61 ans circulait en direction de la place des Nations quand, à la hauteur de la route des Morillons, un heurt s’est produit entre l’avant de sa voiture et la piétonne, qui s’engageait sur un passage pour piétons. Cette dernière a été légèrement blessée et conduite à l’hôpital en ambulance, relate la police cantonale genevoise. Les forces de l’ordre sont à la recherche de témoins. Ceux-ci sont priés de contacter la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.