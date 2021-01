Entre le 21 et le 27 décembre, l' Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré deux décès de personnes de moins de 30 ans. Il s’agit d’un garçon saint-gallois de moins de 9 ans et d’un Zurichois âgé de 20 à 29 ans, a précisé la porte-parole Katrin Holenstein.

Dans le cas de la victime plus âgée, le canton de Zürich a fait savoir à nos confrères alémaniques que la mort du jeune homme n’était pas due au virus. Si ce dernier à bel et bien été testé positif au Covid-19, le porte-parole du département de la santé, Patrick Borer, a précisé: «Sur la base des résultats médicaux, on peut exclure que le Coronavirus ait été la cause du décès.» Son département n’a pas fourni plus de précision en raison de la protection de la sphère privée.