Le Locle (NE) – Jeune homme agressé à la machette devant son centre professionnel

La guerre que se livrent les bandes chaux-de-fonnière CDF47 et biennoise 2CZ a connu un nouvel épisode sanglant mardi, au Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM). Un jeune Bernois a été agressé à la machette par un groupe de personnes. Il a été touché à un pouce et au visage, selon son maître d’apprentissage qui a eu une conversation en visioconférence avec le malheureux, juste après les faits.

L’altercation a commencé à l’extérieur du campus vers 11h40 et s’est poursuivie à l’intérieur. La victime a réussi à se réfugier dans une salle de classe en compagnie d’une professeure, qui a d’abord appelé un taxi puis une ambulance à la rescousse. Un soutien psychologique aurait été mis à disposition des témoins de la scène.

Victime collatérale?

Le jeune agressé est un Angolais d’une vingtaine d’années qui travaille dans une carrosserie du Jura bernois. «Il se savait menacé et n’était pas tranquille à l’idée de devoir suivre des cours dans les Montagnes neuchâteloises. Il m’assurait ne rien avoir à faire avec ces histoires de gangs, mais selon lui, le simple fait qu’il ait été identifié comme Biennois et qu’il côtoie des camarades de cours seelandais le mettait en danger», a commenté son patron, lequel dépeint son apprenti comme quelqu’un de très respectueux et de très appliqué.