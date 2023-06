Saint-Gall: Jeune homme de 20 ans retrouvé noyé dans la Linth

Samedi, en fin de journée, la police des transports a signalé aux CFF que des jeunes et des enfants allaient sauter dans le canal de la Linth depuis le pont ferroviaire près de la gare de Ziegelbrücke. Peu après, une personne en train de se noyer a été signalée via le numéro d’urgence sanitaire. Il s’est avéré que les deux messages n’avaient aucun lien. Dans ce dernier cas, un jeune homme de 20 ans était tombé d’un canot pneumatique près d’un rapide à la hauteur de Ziegelbrücke et flottait dans le canal.